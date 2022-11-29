ملخص الشوط الأول من لقاء ويلز وإنجلترا بالمونديال

انتهى الشوط الأول من لقاء منتخبي ويلز وإنجلترا، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة حاليًّا على إستاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

بداية إنجليزية

شهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول، تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي منتخب إنجلترا في وسط الملعب، وفي الدقيقة 5، حاول راشفورد التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يستخلص الكرة. وفي الدقيقة 9، كين يمرر كرة بينية إلى راشفورد على حدود منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة بباطن القدم ولكن الحارس داني وارد يتصدى لها بثبات وينقذ مرماه، وفي الدقيقة 11، يرسل هندرسون عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع الويلزي يتصدى لها.

تحضيرات للهجوم

في الدقيقة 15، فودين يسدد كرة يسارية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب، وتحضير وبناء هجمة من جانب لاعبي منتخب إنجلترا ومحاولات لاختراق الدفاع الويلزي المنظم، ويحتسب خطأ لصالح المنتخب الإنجليزي على حدود منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 19، لوك شاو يرسل عرضية داخل المنطقة ليحولها هاري ماجواير راسبة ولكن بعيدة إلى خارج الملعب.

سيطرة الإنجليز

وراشفورد يسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته ترتطم بالدفاع، عند الدقيقة 23، وسط سيطرة واستحواذ من منتخب إنجلترا على مجريات اللقاء، وفي الدقيقة 32، كايل ووكر يرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل المنطقة ولكن الدفاع الويلزي يتصدى لها كالعادة.

تغيير اضطراري

وتشهد المباراة أول تغيير لمنتخب ويلز بخروج نيكو ويليامز للإصابة ونزول كونور روبرتس، وفي الدقيقة 38، فودين يسدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى العارضة بقليل، وبعدها في الدقيقة 40، هنردسون يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها بركلة مزدوجة ولكن بعيدة عن المرمى الويلزي.

وتمر الدقائق لينتهي الشوط الأول بتعادل المنتخبين الويلزي والإنجليزي بالتعادل السلبي وسط إهدار المنتخب الإنجليزي العديد من الفرص للتهديف، بعد احتساب 6 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع.