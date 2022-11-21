ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء

أصدر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير سلمان بن حمد رئيسًا لمجلس الوزراء.

وبحسب الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية نص الأمر الملكي على تعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة (46) من الدستور.

كما نصلت المادة الثانية من الأمر الملكي على أن يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.