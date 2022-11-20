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من قبل مانحين ومتبرعين أفراد

مليار و100 مليون ريال حجم التبرعات بـ جود الإسكان

2022-11-20 الساعة 9:31
مليار و100 مليون ريال حجم التبرعات بـ جود الإسكان
المواطن - الرياض

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قال المدير التنفيذي لمنصة جود الإسكان عمار الوهيبي: إن حجم التبرعات تجاوزت مليار ومائة مليون ريال منذ تأسيس المنصة.

وأوضح الوهيبي، لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن التبرعات النقدية جاءت من قبل المانحين والمتبرعين الأفراد الذين بلغوا أكثر من 4 ملايين فرد قاموا بالتبرع للمؤسسة.

جود الإسكان

هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، والتي تهدف إلى إشراك المجتمع أفرادًا ومنظمات في العطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

الأهداف الإستراتيجية

  1. تحقيق التميز المؤسسي من خلال تنفيذ المعايير التشغيلية وممارسات الحوكمة الرائدة عالميًّا.
  2. توسيع نطاق العروض والخدمات “التي تركز على الإسكان” لتلبي احتياجات المستفيدين.
  3. إسعاد المتعاملين من خلال تقديم تجربة متميزة تتجاوز توقعاتهم.
  4. تكوين وبناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد من شأنها أن تدعم تعزيز وترويج هوية منصة جود.
  5. تنويع مصادر التمويل لتحقيق الاستدامة المالية.

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