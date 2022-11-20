مليار و100 مليون ريال حجم التبرعات بـ جود الإسكان

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قال المدير التنفيذي لمنصة جود الإسكان عمار الوهيبي: إن حجم التبرعات تجاوزت مليار ومائة مليون ريال منذ تأسيس المنصة.
المدير التنفيذي لمنصة جود الإسكان: حجم التبرعات تجاوزت "مليار ومائة مليون ريال" منذ تأسيس المنصة @joodeskan@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5Yt5Cs8KVLقد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 20, 2022
وأوضح الوهيبي، لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن التبرعات النقدية جاءت من قبل المانحين والمتبرعين الأفراد الذين بلغوا أكثر من 4 ملايين فرد قاموا بالتبرع للمؤسسة.
هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، والتي تهدف إلى إشراك المجتمع أفرادًا ومنظمات في العطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.