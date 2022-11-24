مليون ريال جوائز مهرجان Rush

أعلن موسم الرياض 2022، إطلاق مهرجان Rush للألعاب الإلكترونية بمجموع جوائز تصل إلى مليون ريال.

وقال حساب موسم الرياض على موقع تويتر: رسميّ.. بمجموع جوائز توصل لمليون ريال، تعال تحدَّ وأخرج القيمر اللي بداخلك، بمهرجان Rush في واجهة الرياض، من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري.

4 ملايين زائر

كان رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، عن بلوغ عدد زوار موسم الرياض لـ 4 ملايين زائر، وذلك بعد مرور شهر على انطلاق الموسم في 21 أكتوبر الماضي.

وكتب آل الشيخ في حسابه الرسمي بموقع تويتر: وصلنا لـ 4 مليون زائر في موسم الرياض… واللي جاي بيذهلكم، في تأكيد واضح لما تحمله فعاليات موسم الراض لعام 2022 من مفاجآت وعروض خيالية.

موسم الرياض

ويضم موسم الرياض في نسخته الجديدة 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة بوليفارد وورلد التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة بوليفارد وورلد أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين بوليفارد رياض سيتي، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.