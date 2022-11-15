مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية كواليس لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على هامش قمة مجموعة العشرين G20 التي تنعقد في إندونيسيا.

وقال التقرير: أجرى الزعيمان محادثات معًا فيما يُعد أول تفاعل لهما منذ تولي رئيس الوزراء البريطاني منصبه، وذلك في فندق منتجع فاخر بجزيرة بالي الاستوائية.

مناقشات صادقة

وأكد داونينج ستريت أن رئيس الوزراء أجرى محادثات وصفها بالمطولة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مضيفًا: لم يثر سوناك قضايا فردية محددة، لكنهما أجريا مناقشة مطولة حول بعض الأعمال التي قامت بها السعودية في السنوات الأخيرة لتحسين الإصلاحات الاجتماعية.

وتابع: أجرى كلاهما مناقشة جيدة وصادقة حول أهمية العلاقة بين السعودية والمملكة المتحدة.

وتابع: تحدث ريشي سوناك عن رغبته في العمل معًا بما يحقق مصالح السعودية وبريطانيا، ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيس الوزراء البريطاني قوله: نتطلع إلى العمل معًا لصالح بلدينا والتصدي للتحديات العالمية التي كنا نتحدث عنها هذا الصباح.

وأضاف التقرير: استغل سوناك الفرصة للطلب من الرياض على إنتاج المزيد من النفط والغاز استجابةً لانقطاع الإمدادات من روسيا، وناقش كذلك تأثير الصراع الروسي الأوكراني على الاقتصاد العالمي وما تبع ذلك من نقص الطاقة في جميع أنحاء العالم.

توافق الآراء في الملف الإيراني

وفيما يخص الملف الإيراني، أبدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك توافقًا بشأن سلوك إيران المزعزع للمنطقة، حيث أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء سلوك طهران.