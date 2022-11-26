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ضمن منافسات الجولة الثانية

منتخب أمريكا يفرض التعادل على إنجلترا

2022-11-26 الساعة 12:04
منتخب أمريكا يفرض التعادل على إنجلترا
المواطن - متابعة

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب أمريكا ضد إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، بالتعادل بدون أهداف.

محاولات مستمرة

وبدأت مباراة منتخب أمريكا ضد إنجلترا التي أُقيمت على إستاد البيت بشكل سريع، وسط سيطرة من منتخب “الأسود الثلاثة”، ولعب كيران تريبير كرة أبعدها الدفاع عند الدقيقة 12، ومرت رأسية حاجي رايت خارج الملعب عند الدقيقة 20.

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وانطلق رحيم ستيرلينج، إلا أن الدفاع نجح في تشتيت الكرة عند الدقيقة 25، ومرت تسديدة ماكيني أعلى المرمى، ومرر ماونت كرة طولية أمسكها الحارس مات تيرنر عند الدقيقة 36، ومرت رأسية بوليسيتش بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

تعادل منتخب أمريكا وإنجلترا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق ماكيني تسديدة قوية مرت بعيدًا، وواصل منتخب أمريكا خطورته من الكرات الثابتة، واستمرت المحاولات من الجانبين دون خطورة حقيقة على المرمى.

منتخب إنجلترا ضد منتخب أمريكا

وسدد ماركوس راشفورد تسديدة قوية عند الدقيقة 87، وكاد “الأسود الثلاثة” أن يهز الشباك في الدقائق الأخيرة، ومرت رأسية هاري كين بعيدًا، لتنتهي المباراة بتعادل أمريكا ضد إنجلترا بدون أهداف.

ووصل رصيد إنجلترا إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم 2022، وبفارق نقطة عن إيران، فيما رفع منتخب أمريكا الأول لكرة القدم رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، ثم ويلز برصيد نقطة.

إنجلترا وأمريكا
جانب من المباراة – المصدر @England

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