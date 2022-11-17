Icon

صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز Icon محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات Icon ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة Icon قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
يستعد للسفر إلى قطر

منتخب إسبانيا يتجاوز الأردن بثلاثية قبل المونديال

2022-11-17 الساعة 11:43
منتخب إسبانيا يتجاوز الأردن بثلاثية قبل المونديال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

نجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام استعداداته للمشاركة بنهائيات كأس العالم 2022.

تقدم منتخب إسبانيا

وبدأت مباراة منتخب إسبانيا ضد الأردن التي أُقيمت على استاد عماد الدولي بشكل سريع، ونجح الماتادور في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 13 دقيقة فقط، بعدما قام أسينسيو بتمريرة مميزة سددها أنسو فاتي، وهز الشباك.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعادل سلبي بين السعودية وكرواتيا بالشوط الأول

Img

جريان سيول وادي سمعة بمحافظة قلوة

وكاد منتخب الأردن أن يتعادل، إلا أن الحارس روبرت سانشيز تألق وتصدى للكرة عند الدقيقة 16، وواصل الماتادور الضغط، وسدد أسينسيو كرة قوية، أبعدها حارس المرمى عبدالله الفاخوري عند الدقيقة 38.

إسبانيا ضد الأردن
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، ونجح جافي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56، بعد عرضية من بابلو سارابيا، وسدد فيران توريس كرة أرضية أمسكها الفاخوري عند الدقيقة 80.

إسبانيا ضد الأردن
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

وتمكن ويليامز من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 84، ونجح أحمد سمير في تقليص الفارق عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إسبانيا ضد الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المنتخب الإسباني
لاعبو إسبانيا – المصدر @SEFutbol

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لا تصدق: العزلة من عوامل تقدم العمر
السعودية اليوم

لا تصدق: العزلة من عوامل تقدم العمر

السعودية اليوم
إحكام تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات
السعودية اليوم

إحكام تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات

السعودية اليوم
اليوم بدء التقديم على وظائف وزارة الشؤون...
حصاد اليوم

اليوم بدء التقديم على وظائف وزارة الشؤون...

حصاد اليوم
انخفاض أرباح كهرباء السعودية 13.6%
السوق

انخفاض أرباح كهرباء السعودية 13.6%

السوق
فيفا يحتفي بقدرات البلجيكي دي بروين
الرياضة

فيفا يحتفي بقدرات البلجيكي دي بروين

الرياضة
أبرز نجوم دوري روشن الغائبين عن مونديال...
كأس العالم

أبرز نجوم دوري روشن الغائبين عن مونديال...

كأس العالم
فيضانات جارفة تجتاح فنزويلا
يوتيوب

فيضانات جارفة تجتاح فنزويلا

يوتيوب
القلق يعتري أمريكا من اندلاع شغب وعنف
العالم

القلق يعتري أمريكا من اندلاع شغب وعنف

العالم