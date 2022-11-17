منتخب إسبانيا يتجاوز الأردن بثلاثية قبل المونديال

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نجح منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام استعداداته للمشاركة بنهائيات كأس العالم 2022.
وبدأت مباراة منتخب إسبانيا ضد الأردن التي أُقيمت على استاد عماد الدولي بشكل سريع، ونجح الماتادور في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 13 دقيقة فقط، بعدما قام أسينسيو بتمريرة مميزة سددها أنسو فاتي، وهز الشباك.
وكاد منتخب الأردن أن يتعادل، إلا أن الحارس روبرت سانشيز تألق وتصدى للكرة عند الدقيقة 16، وواصل الماتادور الضغط، وسدد أسينسيو كرة قوية، أبعدها حارس المرمى عبدالله الفاخوري عند الدقيقة 38.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، ونجح جافي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56، بعد عرضية من بابلو سارابيا، وسدد فيران توريس كرة أرضية أمسكها الفاخوري عند الدقيقة 80.
وتمكن ويليامز من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 84، ونجح أحمد سمير في تقليص الفارق عند الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إسبانيا ضد الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف.