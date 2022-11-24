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بعدما اكتسح كوستاريكا بسباعية

منتخب إسبانيا يتجاوز الـ100 هدف بالمونديال

2022-11-24 الساعة 2:00
منتخب إسبانيا يتجاوز الـ100 هدف بالمونديال
المواطن - الرياض

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تألق منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بشكل لافت في أولى مبارياته بكأس العالم 2022 في قطر، ليحقق رقمًا مميزًا في تاريخ البطولة.

فوز منتخب إسبانيا

ولعبت إسبانيا ضد كوستاريكا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بتحقيق الماتادور لفوز عريض بسبعة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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إسبانيا ضد كوستاريكا
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

ورفع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن اليابان الوصيف، ثم ألمانيا في المركز الثالث، وتتذيل كوستاريكا الترتيب.

منتخب إسبانيا
لاعبو إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

100 هدف مونديالي

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الهدف الأول الذي سجله منتخب إسبانيا عن طريق داني أولمو، هو الهدف رقم 100 للماتادور في نهائيات كأس العالم، ليكون سادس فريق يصل إلى هذا العدد.

وأشارت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في صدارة القائمة بـ229 هدفًا مونديالي، ثم ألمانيا بـ227 هدفًا، ثم الأرجنتين 138 هدفًا، ثم إيطاليا 128 هدفًا، وفرنسا 124 هدفًا.

داني أولمو في مباراة إسبانيا وكوستاريكا
أولمو في المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

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