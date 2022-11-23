منتخب إسبانيا يتقدم بثلاثية في الشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بتقدم الماتادور بثلاثية دون رد.
وبدأت مباراة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا المقامة على استاد الثمامة بشكل سريع، وفرض الماتادور سيطرته على اللعب، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11 عن طريق داني أولمو.
وواصل لاعبو إسبانيا الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ونجح ماركو أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 21 بعد تمريرة من جوردي ألبا، قبل أن يحصل على ركلة جزاء عند الدقية 30.
وسدد فيران توريس ركلة الجزاء بنجاح، ومنحت الأهداف المبكرة أفضلية للاعبي الماتادور، وأضاعوا أكثر من فرصة أخرى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا بثلاثة أهداف نظيفة.
وقبل مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا، يحتل منتخب اليابان الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة في نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بعدما حقق مفاجأة كبرى بالفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.