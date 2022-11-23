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ضمن منافسات كأس العالم

منتخب إسبانيا يتقدم بثلاثية في الشوط الأول

2022-11-23 الساعة 8:25
منتخب إسبانيا يتقدم بثلاثية في الشوط الأول
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بتقدم الماتادور بثلاثية دون رد.

تألق منتخب إسبانيا

وبدأت مباراة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا المقامة على استاد الثمامة بشكل سريع، وفرض الماتادور سيطرته على اللعب، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11 عن طريق داني أولمو.

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إسبانيا في كأس العالم
لاعبو إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

وواصل لاعبو إسبانيا الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ونجح ماركو أسينسيو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 21 بعد تمريرة من جوردي ألبا، قبل أن يحصل على ركلة جزاء عند الدقية 30.

منتخب إسبانيا 1
لاعبو إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

وسدد فيران توريس ركلة الجزاء بنجاح، ومنحت الأهداف المبكرة أفضلية للاعبي الماتادور، وأضاعوا أكثر من فرصة أخرى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا بثلاثة أهداف نظيفة.

إسبانيا ضد كوستاريكا
نتيجة الشوط الأول – المصدر @fifaworldcup_ar

ترتيب المجموعة

وقبل مباراة إسبانيا ضد كوستاريكا، يحتل منتخب اليابان الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة في نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بعدما حقق مفاجأة كبرى بالفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

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