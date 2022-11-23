منتخب إسبانيا يضرب كوستاريكا بـ7 أهداف

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بتحقيق الماتادور لفوز عريض بسبعة أهداف دون رد.

منتخب إسبانيا يتقدم بثلاثية

وبدأت مباراة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا التي أُقيمت على استاد الثمامة بشكل سريع، حيث ضغط الماتادور بقوة، وأطلق داني أولمو تسديدة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة الخامسة.

وسدد ماركو أسينسيو كرة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة الثامنة، ومرر جافي الكرة إلى جاني أولمو، ليطلق تسديدة قوية هزت الشباك عند الدقيقة 11، قبل أن يضيف أسينسيو الهدف الثاني عند الدقيقة 21 بعد تمريرة من جوردي ألبا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء عند الدقيقة 30، بعد تدخل على جوردي ألبا، نفذها فيران توريس بنجاح، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا بثلاثية.

الماتادور يواصل التألق

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق أزبليكويتا ومرر الكرة لزميله أسينسيو، ليسدد بقوة وتمر أعلى المرمى عند الدقيقة 47، وأضاف فيران توريس الهدف الرابع عند الدقيقة 54 بعد خطأ من الدفاع.

وواصل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم الضغط، ونجح جافي في تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 74، ومرر نيكو ويليامز عرضية أبعدها الحارس كيلور نافاس، وسجل كارلوس سولير الهدف السادس عند الدقيقة 90.

ونجح ألفارو موراتا في تسجيل الهدف السابع عند الدقيقة 92، بعد تلقيه تمريرة مميزة من داني أولمو، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا بسبعة أهداف نظيفة.