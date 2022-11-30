منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 بالمونديال بأهداف راشفور وفودين

انتهى لقاء منتخبي ويلز وإنجلترا، بفوز المنتخب الإنجليزي نتيجة 3/ 0، في المباراة التي أقيمت، الثلاثاء، على إستاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويصعد المنتخب الإنجليزي بتلك النتيجة إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

بداية قوية

شهد الشوط الأول، تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي منتخب إنجلترا في وسط الملعب، وفي الدقيقة 5، حاول راشفورد التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يستخلص الكرة. وفي الدقيقة 9، كين يمرر كرة بينية إلى راشفورد على حدود منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة بباطن القدم ولكن الحارس داني وارد يتصدى لها بثبات وينقذ مرماه، وفي الدقيقة 11، يرسل هندرسون عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع الويلزي يتصدى لها.

تحضيرات هجومية

في الدقيقة 15، فودين يسدد كرة يسارية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب، وتحضير وبناء هجمة من جانب لاعبي منتخب إنجلترا ومحاولات لاختراق الدفاع الويلزي المنظم، ويحتسب خطأ لصالح المنتخب الإنجليزي على حدود منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 19، لوك شاو يرسل عرضية داخل المنطقة ليحولها هاري ماجواير رأسية ولكن بعيدة إلى خارج الملعب.

سيطرة إنجليزية

وراشفورد يسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته ترتطم بالدفاع، عند الدقيقة 23، وسط سيطرة واستحواذ من منتخب إنجلترا على مجريات اللقاء، وفي الدقيقة 32، كايل ووكر يرسل عرضية من الجهة اليمنى داخل المنطقة ولكن الدفاع الويلزي يتصدى لها كالعادة.

تبديل اضطراري

وتشهد المباراة أول تغيير لمنتخب ويلز بخروج نيكو ويليامز للإصابة ونزول كونور روبرتس، وفي الدقيقة 38، فودين يسدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى العارضة بقليل، وبعدها في الدقيقة 40، هنردسون يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها بركلة مزدوجة ولكن بعيدة عن المرمى الويلزي.

وتمر الدقائق لينتهي الشوط الأول بتعادل المنتخبين الويلزي والإنجليزي بالتعادل السلبي بعد احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع.

الشوط الثاني

بدأ الشوط قويا كالشوط الأول من جانب المنتخب الإنجليزي الذي ترجم سيطرته إلى أهداف، وأحرز ماركوس راشفورد الهدف الأول لمنتخب “الأسود الثلاثة” في الدقيقة 50، جاء الهدف بعدما نفذ راشفورد الضربة الحرة بشكل رائع لتسكن الكرة أقصى الزاوية اليسرى للحارس داني وارد داخل الشباك.

الهدف الثاني

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني للإنجليز عند الدقيقة 52 من المباراة بعد عرضية أرضية من كين داخل منطقة الجزاء ليقابلها فودين بتسديدة داخل الشباك، وحاول الويلزيون الرد، عند الدقيقة 55 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع الإنجليزي ولكن جوردان بيكفورد يتصدى لها ببراعة.

تبديلات

أجرى المنتخب الإنجليزي عددًا من التغييرات بعد الاطمئنان إلى النتيجة وأشرك ترينت ألكسندر أرنولد بدلًا من كايل ووكر في الدقيقة 57، ونزل كالفن فيلبس بدلًا من ديكلان رايس، وخرج هاري كين ونزل بدلا منه كاليوم ويلسون عند الدقيقة 58، وسط سيطرة واستحواذ من منتخب إنجلترا على مجريات القاء وتراجع مستمر من ويلز.

الهدف الثالث

وفي الدقيقة 68، جاء الهدف الثالث لإنجلترا، أحرزه ماركوس راشفورد بعدما تلقى تمريرة بينية ليتسلمها ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة يسارية لتمر من بين أقدام الحارس وتسكن الشباك، وبعدها يخرج راشفورد وينزل جاك جريلش عند الدقيقة 78.

بثنائية، الثلاثاء، يعد ماركوس راشفورد هو أول لاعب من مانشستر يونايتد، يسجل 3 أهداف في بطولة كبرى لإنجلترا منذ بوبي تشارلتون في كأس العالم 1966، كما يعد منتخب إنجلترا هو أكثر منتخب تسجيلًا للأهداف في مونديال قطر حتى الآن، وسط فرحة جماهيرية إنجليزية عارمة بملعب المباراة.

وتمر دقائق الشوط الثاني بسجال للاستحواذ على الكرة في وسط الملعب بين المنتخبين، وسط محاولات ويلزية لتقليص الفارق أو إحراز هدف حفظ ماء الوجه.