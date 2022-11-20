Icon

متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم Icon توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب Icon أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح Icon ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية Icon ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي Icon بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي Icon محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم Icon 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
الرياضة
كأس العالم
في افتتاح كأس العالم 2022

منتخب الإكوادور يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية

2022-11-20 الساعة 8:22
منتخب الإكوادور يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة قطر ضد الإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم 2022، بتقدم منتخب الإكوادور بهدفين دون رد.

تقدم منتخب الإكوادور

وبدأت مباراة قطر ضد الإكوادور المقامة على ملعب البيت بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في هز الشباك بعد مرور 3 دقائق فقط، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

قد يهمّك أيضاً
Img

هل يلزم الإفصاح عن قسط التمويل العقاري؟ حساب المواطن يجيب

Img

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

قطر ضد الإكوادور
لاعبو الإكوادور – المصدر @fifaworldcup_ar

واستمر ضغط منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 16 من ركلة جزاء سددها إينر فالنسيا بنجاح، ومنح الهدف المبكر أفضلية للاعبين، وسط دفاع منظم من قطر.

ونجح فالنسيا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 31، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب الإكوادور ضد قطر بثنائية نظيفة.

منتخب الإكوادور
لاعبو الإكوادور – المصدر @fifaworldcup_ar

افتتاح كأس العالم

وأُقيم حفل افتتاح مبهر لنهائيات كأس العالم 2022 قبل انطلاق مباراة قطر ضد الإكوادور حيث استهل سفير البطولة، غانم المفتاح الافتتاح بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غانم المفتاح - مونديال قطر - كأس العالم
غانم المفتاح

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف
صحة وطب‎

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف

صحة وطب‎
مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو
الرياضة العالمية

مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو

الرياضة العالمية
أعظم تطبيق في نظام الـ iOS
تكنولوجيا

أعظم تطبيق في نظام الـ iOS

تكنولوجيا
المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة
السعودية اليوم

المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال
الرياضة العالمية

كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال

الرياضة العالمية
طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول
العالم

طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول

العالم
لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك
آخر الاخبار

لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك

آخر الاخبار
سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر
كأس العالم

سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر

كأس العالم