منتخب الإكوادور يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة قطر ضد الإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم 2022، بتقدم منتخب الإكوادور بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة قطر ضد الإكوادور المقامة على ملعب البيت بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في هز الشباك بعد مرور 3 دقائق فقط، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.
واستمر ضغط منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 16 من ركلة جزاء سددها إينر فالنسيا بنجاح، ومنح الهدف المبكر أفضلية للاعبين، وسط دفاع منظم من قطر.
ونجح فالنسيا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 31، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب الإكوادور ضد قطر بثنائية نظيفة.
وأُقيم حفل افتتاح مبهر لنهائيات كأس العالم 2022 قبل انطلاق مباراة قطر ضد الإكوادور حيث استهل سفير البطولة، غانم المفتاح الافتتاح بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).