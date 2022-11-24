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يواجه صربيا في الجولة الأولى

منتخب البرازيل يبدأ حلم اللقب السادس الليلة

2022-11-24 الساعة 11:49
منتخب البرازيل يبدأ حلم اللقب السادس الليلة
المواطن - الرياض

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يبدأ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مشواره نحو اللقب السادس لكأس العالم، باختبار قوي ضد صربيا، مساء اليوم الخميس.

منتخب البرازيل يُلاقي صربيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل ضد صربيا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في مونديال قطر 2022.

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المنتخب البرازيلي
لاعبو البرازيل – المصدر @BrasilEdition

ويحلم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بحصد لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 2002، خاصة بعد التألق اللافت خلال مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية، والتي أنهتها كتيبة تيتي في الصدارة بـ14 انتصارًا و3 تعادلات.

وتضم تشكيلة البرازيل العديد من النجوم المؤثرين، وفي مقدمتهم، نجم باريس سان جيرمان، نيمار، وثنائي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريجو، وتعول الجماهير عليهم في تحقيق الفوز اليوم وموصلة المشوار نحو النهائي.

نيمار
نيمار – المصدر @CBF_Futebol

تألق مع تيتي

ويُقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مستوى مميزًا مع تيتي، حيث قاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2019، ثم لعب تصفيات أمريكا الجنوبية دون هزيمة، ووصل إلى نهائي كوبا أمريكا 2021، وخسر ضد الأرجنتين.

وخاضت البرازيل بعد خسارة النهائي يوم 10 يوليو 2021، 15 مباراة سواء رسمية أو ودية، لم تخسر أي مواجهة، بينهم 4 لقاءات استعدادًا لكأس العالم 2022، شهدت الفوز أمام كل من؛ كوريا الجنوبية، اليابان، غانا وتونس.

مدرب البرازيل تيتي
تيتي – المصدر @BrasilEdition

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