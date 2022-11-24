منتخب البرازيل يبدأ حلم اللقب السادس الليلة

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
يبدأ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مشواره نحو اللقب السادس لكأس العالم، باختبار قوي ضد صربيا، مساء اليوم الخميس.
ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل ضد صربيا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في مونديال قطر 2022.
ويحلم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بحصد لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 2002، خاصة بعد التألق اللافت خلال مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية، والتي أنهتها كتيبة تيتي في الصدارة بـ14 انتصارًا و3 تعادلات.
وتضم تشكيلة البرازيل العديد من النجوم المؤثرين، وفي مقدمتهم، نجم باريس سان جيرمان، نيمار، وثنائي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريجو، وتعول الجماهير عليهم في تحقيق الفوز اليوم وموصلة المشوار نحو النهائي.
ويُقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مستوى مميزًا مع تيتي، حيث قاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2019، ثم لعب تصفيات أمريكا الجنوبية دون هزيمة، ووصل إلى نهائي كوبا أمريكا 2021، وخسر ضد الأرجنتين.
وخاضت البرازيل بعد خسارة النهائي يوم 10 يوليو 2021، 15 مباراة سواء رسمية أو ودية، لم تخسر أي مواجهة، بينهم 4 لقاءات استعدادًا لكأس العالم 2022، شهدت الفوز أمام كل من؛ كوريا الجنوبية، اليابان، غانا وتونس.