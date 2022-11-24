منتخب البرازيل يبدأ حلم اللقب السادس الليلة

يبدأ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مشواره نحو اللقب السادس لكأس العالم، باختبار قوي ضد صربيا، مساء اليوم الخميس.

منتخب البرازيل يُلاقي صربيا

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل ضد صربيا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في مونديال قطر 2022.

ويحلم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بحصد لقب كأس العالم للمرة الأولى منذ 2002، خاصة بعد التألق اللافت خلال مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية، والتي أنهتها كتيبة تيتي في الصدارة بـ14 انتصارًا و3 تعادلات.

وتضم تشكيلة البرازيل العديد من النجوم المؤثرين، وفي مقدمتهم، نجم باريس سان جيرمان، نيمار، وثنائي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريجو، وتعول الجماهير عليهم في تحقيق الفوز اليوم وموصلة المشوار نحو النهائي.

تألق مع تيتي

ويُقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مستوى مميزًا مع تيتي، حيث قاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2019، ثم لعب تصفيات أمريكا الجنوبية دون هزيمة، ووصل إلى نهائي كوبا أمريكا 2021، وخسر ضد الأرجنتين.

وخاضت البرازيل بعد خسارة النهائي يوم 10 يوليو 2021، 15 مباراة سواء رسمية أو ودية، لم تخسر أي مواجهة، بينهم 4 لقاءات استعدادًا لكأس العالم 2022، شهدت الفوز أمام كل من؛ كوريا الجنوبية، اليابان، غانا وتونس.