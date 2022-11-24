منتخب البرتغال يعبر غانا بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب البرتغال ضد غانا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، بتحقيق برازيل أوروبا لفوز هام بنتيجة 3/ 2.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة البرتغال ضد غانا المقامة على إستاد 974 بشكل سريع، وسط ضغط كبير من “برازيل أوروبا”، وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة التسجيل مبكرًا عند الدقيقة العاشرة.

واستمر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في ضغطه، قبل أن ينجح رونالدو في هز الشباك، إلا أن الحكم ألغاه عند الدقيقة 31، ليُسيطر الغضب على كريستيانو لعدم احتسابه، ليواصل اللاعبين المحاولات وسط تألق دفاعي.

وحاول برازيل أوروبا تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد غانا بالتعادل بدون أهداف.

فوز منتخب البرتغال

ومع بداية الشوط الثاني، هدد منتخب غانا المرمى عند الدقيقة 55، ولكن مرت تسديدة محمد قدوس بجوار القائم، واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد التحام محمد ساليسو مع رونالدو عند الدقيقة 62.

وسدد رونالدو ركلة الجزاء بنجاح، ليمنح منتخب البرتغال التقدم عند الدقيقة 65، وسدد محمد قدوس كرة قوية أمسكها ديوجو كوستا عند الدقيقة 71، قبل أن يحرز أندريه أيو هدف التعادل عند الدقيقة 73.

ونجح جواو فيلكيس في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 78 بعد تمريرة مميزة من برونو فيرنانديز، قبل أن يحرز رافائيل لياو الهدف الثالث عند الدقيقة 80، وقلص عثمان بوكاري الفارق عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البرتغال ضد غانا بثلاثية مقابل هدفين.

ورفع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022، ثم كوريا الجنوبية وأوروغواي برصيد نقطة، وتتذيل غانا الترتيب بدون نقاط.