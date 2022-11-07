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بعد بطولة كأس العالم 1982 بإسبانيا

منتخب الجزائر يتسبب في تغيير نظام المونديال

2022-11-07 الساعة 7:33
منتخب الجزائر يتسبب في تغيير نظام المونديال
المواطن - الرياض

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بعد مرور 40 عامًا على إقصاء منتخب الجزائر من بطولة كأس العالم 1982 بإسبانيا، لايزال الحديث مستمرًا عن الواقعة غير الأخلاقية التي قام بها منتخب ألمانيا والمنتخب النمساوي التي تسببت في إقصاء الفريق الجزائري.

وكان الفريق الجزائري فاز على منتخب تشيلي بنتيجة 3-2 ثم فاز على منتخب ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف، وخسر من منتخب النمسا بهدفين دون رد.

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إقصاء منتخب الجزائر

ومن أجل إقصاء الفريق الجزائري من مونديال 1982، اتفق منتخبا ألمانيا والنمسا على التلاعب في نتيجة مباراتهما الأخيرة، من أجل إقصاء المنتخب الجزائري وضمان التأهل سويًا إلى الدور التالي، حيث كانت الجزائر فازت على تشيلي وفي اليوم التالي أُقيمت مباراة ألمانيا والنمسا.

وفي اليوم التالي سجل منتخب ألمانيا هدف التقدم في شباك النمسا، ليلعب الفريقان باقي المباراة بطريقة غير جدية على الإطلاق، حيث تبادل نجوم المنتخبان التمريرات عديمة الهدف.

الجزائر وألمانيا - منتخب الجزائر مونديال 1982

قرار الفيفا

تلك الواقعة، جعلت الاتحاد الدولي لكرة القدم يُغير القوانين ويُقرر إقامة مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت.

الجزائر وألمانيا - منتخب الجزائر مونديال 1982

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