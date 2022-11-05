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في تصنيف فيفا

منتخب السعودية يتفوق على آيسلندا

2022-11-05 الساعة 4:27
منتخب السعودية يتفوق على آيسلندا
المواطن - الرياض

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يتفوق منتخب السعودية الأول لكرة القدم على آيسلندا في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، قبل مباراتهما الودية المرتقبة.

تفوق الأخضر

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد آيسلندا، مساء يوم غد الأحد، على استاد محمد بن زايد، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في مونديال 2022 في قطر.

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الأخضر قبل مباراة السعودية وهندوراس
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وقبل مباراة الغد الودية، يحتل الأخضر المركز الـ51 عالميًا، فيما يقع منتخب آيسلندا الأول لكرة القدم في المركز الـ62 عالميًا، وذلك وفقًا لتصنيف فيفا الذي أعلن عنه شهر أكتوبر الماضي.

وتُعد مواجهة آيسلندا هي الأقوى لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم من حيث التصنيف في المعسكر الحالي، حيث سبق وواجه مقدونيا الشمالية صاحبة المركز الـ64، ألبانيا الـ66، وهندوراس الـ80.

الأخضر قبل كأس العالم قطر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

استعدادات منتخب السعودية

وتأتي هذه الوديات، استعدادًا لمشاركة الأخضر في المونديال، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة منتخب الأرجنتين على ملعب لوسيل، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

الأخضر قبل كاس العالم قطر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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