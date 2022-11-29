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الفوز يضمن الصعود للسنغال

منتخب السنغال يُباغت الإكوادور بهدف في الشوط الأول

2022-11-29 الساعة 7:13
منتخب السنغال يُباغت الإكوادور بهدف في الشوط الأول
المواطن - الرياض

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انتهى الشوط الأول من مباراة السنغال ضد الإكوادور، بتفوق المنتخب الإفريقي بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في مرحلة دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.

وكان الشوط الأول هادئًا من قبل المنتخبين، حتى تمكن منتخب أسود التيرانجا من الحصول على ركلة جزاء نفذها اللاعب إسماعيلا سار بإتقان في الدقيقة الـ45.

الفوز يضمن الصعود لـ أسود التيرانجا

وإذا حقق منتخب أسود التيرانجا الفوز على الإكوادور فسيصل للنقطة رقم 6 وسيتأهل إلى منافسات دور ثمن النهائي من المونديال القطري.

وكان المنتخب الإفريقي خسر في الجولة الأولى من منتخب هولندا بثنائية دون رد، وفاز على منتخب قطر صاحب الأرض بثلاثية مقابل هدف.

وتُعد أفضل نتيجة حققها منتخب السنغال في كأس العالم هي الوصول لدور الثمانية من مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

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