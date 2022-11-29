منتخب المكسيك يطلب الكبسة قبل مواجهة الأخضر

كشفت تقارير أن بعثة منتخب المكسيك طلبت من اللجنة المنظمة لـ كأس العالم قطر 2022، أن تتناول بعضًا من أشهر الأطباق السعودية مثل الكبسة والجريش وذلك قبل مواجهة المنتخب السعودي غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم في قطر.

وطالب أعضاء المنتخب المُلقب بـ ” الألوان الثلاثة” تناول طبق الكبسة ومجموعة من الأطباق السعودية الأخرى، لتناولها والوقوف على مكونات تلك الوجبة قبل المواجهة المصيرية أمام الصقور بحسب ” صحيفة الرياض”.

سبب طلب لاعبي المكسيك

ويعتقد أعضاء منتخب المكسيك أن الطعام السعودي وراء قوة وطاقة لاعبي الأخضر وحماسهم في الملعب، كما أن تلك الأطباق تساعد اللاعب السعودي على مواصلة الحركة والنشاط لمدة 90 دقيقة.

وفي وقت سابق، أبدى الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لـ منتخب المكسيك إعجابه بقدرات منتخب السعودية، وذلك قبل مواجهة المنتخبين غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم.

المنتخب السعودي منافس قوي

وتحدث مارتينو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد قائلًا: ” المنتخب السعودي منافس قوي، لا يمكن التقليل من قدراته، علينا جميعًا أن نتذكر، ماذا فعل أمام الأرجنتين؟، أحترم المنتخب السعودي كثيرًا ولكنني لا أخشى المواجهة”.