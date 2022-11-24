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في الجولة الأولى بالمونديال

منتخب بلجيكا يتجاوز عقبة كندا بصعوبة

2022-11-24 الساعة 12:36
منتخب بلجيكا يتجاوز عقبة كندا بصعوبة
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب بلجيكا ضد كندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الشياطين الحمر لفوز هام بهدف دون رد.

منتخب بلجيكا يتقدم

وبدأت مباراة بلجيكا ضد كندا التي أُقيمت على إستاد أحمد بن علي بشكل سريع، وأطلق ميتشي باتشواي تسديدة قوية أمسكها حارس المرمى بورجان، ورد بوكانان بتسديدة من داخل المنطقة اصطدمت بيد كاراسكو.

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كورتوا
كورتوا – المصدر @fifaworldcup_ar

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو سددها ديفيد نيفيز، إلا أن حارس مرمى منتخب بلجيكا، تيبو كورتوا تصدى لها عند الدقيقة 11، واستمرت محاولات كندا، عن طريق التسديدات.

ونجح باتشواي في فض اشتباك التعادل السلبي، وسجل الهدف الأول بتسديدة عند الدقيقة 44، وأهدر بوكانان التعادل عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب بلجيكا ضد كندا بهدف.

باتشواي
باتشواي – المصدر @fifaworldcup_ar

محاولات مستمرة

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط منتخب كندا، ومرت رأسية ديفيد بجوار القائم عند الدقية 48، وأطلق أوستاكيو تسديدة مرت بعيدًا عند الدقيقة 50، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف التعادل.

ولعب لارين رأسية مميزة عند الدقيقة 80، إلا أن كورتوا تألق وأبعدها، وسدد كيفين دي بروين كرة قوية مرت بعيدًا عند الدقيقة 86، وأطلق تسديدة أخرى عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أمسكها الحارس، لتنتهي المباراة بفوز منتخب بلجيكا ضد كندا.

بلجيكا ضد كندا
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

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