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خلال مواجهة كندا بالمونديال

منتخب بلجيكا يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف

2022-11-23 الساعة 11:16
منتخب بلجيكا يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب بلجيكا ضد كندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد.

تقدم منتخب بلجيكا

وبدأت مباراة بلجيكا ضد كندا المقامة على إستاد أحمد بن علي بشكل سريع من المنتخبين، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وحصل المنتخب الكندي على ركلة جزاء سددها ألفونسو ديفيز، إلا أن تيبو كورتوا تصدى لها عند الدقيقة التاسعة.

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التعادل يحسم مباراة أمريكا وويلز

بلجيكا ضد كندا
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

وحصل لاعبو منتخب بلجيكا على دفعة معنوية كبيرة بعد إهدار ركلة الجزاء، وضغطوا بقوة، وتبادل المنتخبان الهجمات، دون خطورة حقيقة على المرمى، ليظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 43.

منتخب بلجيكا
لاعبو بلجيكا – المصدر @fifaworldcup_ar

ونجح ميشي باتشواي في هز الشباك بتسديدة قوية، وحاول المنتخبان تسجيل هدف جديد دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم ضد كندا بهدف دون رد.

بلجيكا ضد كندا
نتيجة الشوط الأول – المصدر @fifaworldcup_ar

ترتيب المجموعة

وقبل مواجهة بلجيكا وكندا، يحتل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة في كأس العالم 2022 برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله سلبيًّا مع المغرب صاحبة المركز الثالث.

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