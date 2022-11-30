منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة منذ 2010

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تلقى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم الهزيمة من تونس بهدف دون رد وذلك في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.
وتُعد الخسارة من تونس هي الأولى للمنتخب الفرنسي منذ الخسارة من جنوب إفريقيا بنتيجة 2/ 1 في دور المجموعات في كأس العالم 2010 الذي أُقيم في جنوب إفريقيا.
كما تلقى المنتخب الفرنسي ثالث هزيمة من منتخب إفريقي طوال تاريخ مشاركاته في كأس العالم، حيث خسر من السنغال في دور المجموعات في مونديال 2002، ثم الخسارة من جنوب إفريقيا في 2010 ثم الخسارة من تونس في مونديال 2022.
جدير بالذكر أن اللاعب وهبي الخزري كان سجل هدف الفوز لمنتخب نسور قرطاج في الدقيقة الـ58، لكن الفوز لم يكفِ المنتخب التونسي للتأهل حيث تأهل منتخب أستراليا ثانيًا في المجموعة الرابعة رفقة المتصدر المنتخب الفرنسي.