منتخب فرنسا يخسر في المونديال لأول مرة منذ 2010

تلقى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم الهزيمة من تونس بهدف دون رد وذلك في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

تونس ضد فرنسا

وتُعد الخسارة من تونس هي الأولى للمنتخب الفرنسي منذ الخسارة من جنوب إفريقيا بنتيجة 2/ 1 في دور المجموعات في كأس العالم 2010 الذي أُقيم في جنوب إفريقيا.

كما تلقى المنتخب الفرنسي ثالث هزيمة من منتخب إفريقي طوال تاريخ مشاركاته في كأس العالم، حيث خسر من السنغال في دور المجموعات في مونديال 2002، ثم الخسارة من جنوب إفريقيا في 2010 ثم الخسارة من تونس في مونديال 2022.

الفوز لم يكن كافيًا لـ تونس

جدير بالذكر أن اللاعب وهبي الخزري كان سجل هدف الفوز لمنتخب نسور قرطاج في الدقيقة الـ58، لكن الفوز لم يكفِ المنتخب التونسي للتأهل حيث تأهل منتخب أستراليا ثانيًا في المجموعة الرابعة رفقة المتصدر المنتخب الفرنسي.