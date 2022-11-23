منتخب فرنسا يعبر أستراليا برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب فرنسا ضد أستراليا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بتحقيق الديوك لفوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدف.

منتخب فرنسا يتقدم

وبدأت منتخب فرنسا ضد أستراليا بشكل سريع، وتلقى الديوك هدفًا مبكرًا عند الدقيقة التاسعة عن طريق كريج جودوين، بعد مراوغة للاعب لوكاس هرنانديز، قبل أن يخرج عند الدقيقة 12، ويشارك شقيقه ثيو بدلًا منه.

وانتفض لاعبو فرنسا بحثًا عن التعادل، ولعب ثيو هرنانديز عرضية مميزة، لعبها أدريان رابيو برأسية رائعة لتهز الشباك عند الدقيقة 27، قبل أن يصنع اللاعب ذاته هدفًا لأوليفيه جيرو عند الدقيقة 32.

وهدد الديوك المرمى بتسديدتين عن طريق جريزمان وعثمان ديمبلي، وأضاع كيليان مبابي فرصة خطيرة، بعدما مرت تسديدته بعيدًا، واصطدمت رأسية جاكسون إيرفين بالقائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا ضد أستراليا.

جيرو ومبابي يهزان الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، لعب ثيو تمريرة مميزة لجيرو، إلا أن كرته مرت بجوار القائم، قبل أن ينقذ الدفاع تسديدة من جريزمان بصعوبة، وسجل كيليان مبابي الهدف الثالث، ثم صنع هدفًا سجله جيرو.

وتألق الحارس ماتيو رايان لينقذ مرماه من أكثر من فرصة خطيرة، ولم يُشكل لاعبوه أي خطورة على مرمى الديوك خلال الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز منتخب فرنسا ضد أستراليا بنتيجة 4/ 1.

وحصد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أول 3 نقاط في بطولة كأس العالم 2022، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة، ثم الدنمارك وتونس برصيد نقطة واحدة، فيما تتذيل أستراليا الترتيب بدون رصيد.