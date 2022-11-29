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منتخب قطر لقاء أخير ووداع

2022-11-29 الساعة 4:33
منتخب قطر لقاء أخير ووداع
المواطن - زياد العتيبي

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يخوض المنتخب القطري بعد قليل آخر لقاء له في بطولة كاس العالم الذي سيقام على استاد البيت في ختام منافسات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في المونديال.

وودع المنتخب القطري نهائيات البطولة بعد تعادل المنتخبين الهولندي والإكوادوري بهدف لمثله الجمعة الماضية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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قائد المنتخب القطري

وداع مشرف:

وسيدخل منتخب قطر اللقاء والقتال لوداع مشرف عندما يواجه منتخب هولندا الباحث عن التأهل.

المنتخب القطري الذي لم يقدم المستوى المأمول منه خلال الجولتين الأولى والثانية؛ إذ بدأ العنابي مشواره في البطولة بالهزيمة أمام الإكوادور بهدفين للاشيء فيما خسر أمام السنغال بثلاثية لهدف.

ويحتل المنتخب القطري المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى من دون نقاط فيما يتقاسم منتخبا هولندا والإكوادور قائمة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما ويليهما المنتخب السنغالي برصيد ثلاث نقاط.

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