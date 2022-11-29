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منتخب قطر يسعى لمصالحة جماهيره

2022-11-29 الساعة 10:48
منتخب قطر يسعى لمصالحة جماهيره
المواطن - الرياض

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يأمل منتخب قطر الأول لكرة القدم في الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية ضد هولندا، في نهائيات كأس العالم 2022، بعد توديع البطولة رسميًا.

مواجهة شرفية

ومن المقرر أن يلعب منتخب قطر ضد هولندا، اليوم الثلاثاء عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، في ختام مواجهات المجموعات الأولى بمونديال 2022.

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وودعت قطر كأس العالم 2022، بعدما تذيلت المجموعة بدون نقاط، فيما يحتل منتخب هولندا الأول لكرة القدم الصدارة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الإكوادور، وبفارق نقطة واحدة عن السنغال.

منتخب قطر
لاعبو قطر – المصدر @QFA

منتخب قطر يسعى للفوز

ويسعى العنابي لمصالحة جماهيره بعد المستوى المخيب للآمال الذي ظهر عليه في كأس العالم، حيث بدأ مشواره بالخسارة ضد الإكوادور بهدفين دون رد، قبل أن يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام السنغال.

المنتخب القطري
لاعبو المنتخب – المصدر @QFA

ويطمح منتخب قطر الأول لكرة القدم في تحقيق نتيجة إيجابية تظل عالقة في أذهان جماهيره خلال مشاركته المونديالية الأولى، إلا أن رغبته تصطدم بقوة هولندا التي تبحث عن الفوز والتأهل في الصدارة.

ويُمني المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز لتصحيح أخطاء اللاعبين في المباراتين الماضيتين، والظهور بشكل أفضل ضد هولندا، خاصة أن العنابي يخوض اللقاء دون أي ضغوط.

المنتخب القطري
لاعبو قطر – المصدر @QFA

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