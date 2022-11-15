منتخب كرواتيا يصل الرياض

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وصلت بعثة منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الأخضر وديًا.
ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة كرواتيا إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.
وكان في استقبال بعثة منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم لدى وصولها الرياض في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عدد من منسوبي الاتحاد السعودي.
ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد نظيره الكرواتي، يوم غد الأربعاء عند الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك في آخر استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
ويقع الأخضر في المجموعة الثالثة بالمونديال، وسيبدأ مشواره يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد منتخب الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.