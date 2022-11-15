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استعدادًا لمواجهة الأخضر

منتخب كرواتيا يصل الرياض

2022-11-15 الساعة 12:29
منتخب كرواتيا يصل الرياض
المواطن - الرياض

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وصلت بعثة منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم إلى السعودية، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الأخضر وديًا.

وصول منتخب كرواتيا

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول بعثة كرواتيا إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

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منتخب كرواتيا
جانب من وصول البعثة – المصدر @saudiFF

وكان في استقبال بعثة منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم لدى وصولها الرياض في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عدد من منسوبي الاتحاد السعودي.

منتخب كرواتيا
جانب من وصول البعثة – المصدر @saudiFF

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد نظيره الكرواتي، يوم غد الأربعاء عند الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك في آخر استعداداتهما للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

منتخب كرواتيا
جانب من وصول البعثة – المصدر @saudiFF

الأخضر بالمونديال

ويقع الأخضر في المجموعة الثالثة بالمونديال، وسيبدأ مشواره يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد منتخب الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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