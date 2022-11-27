منتخب كرواتيا يقلب الطاولة ويتجاوز كندا برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب كرواتيا ضد كندا ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وحسمت كتيبة زلاتكو داليتش المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف.

تقدم كندا وكرواتيا ترد سريعًا

وبدأت مباراة كرواتيا ضد كندا التي أُقيمت على استاد خليفة الدولي بشكل سريع، ونجح المنتخب الكندي في التقدم بعد مرور دقيقة برأسية رائعة من ألفونسو ديفيز، لتشتعل المواجهة مبكرًا.

ومرر أندري كراماريتش كرة عرضية، ولكنها اصطدمت بالمدافع عند الدقيقة السادسة، وكاد ليفايا أن يسجل التعادل، ولكن الحارس أمسك بها، وسجلت كرواتيا التعادل عند الدقيقة 26، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وانتفض منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم بحثًا عن تعديل النتيجة، قبل أن ينجح في هز الشباك عن طريق أندري كراماريتش عند الدقيقة 36، وتمكن ماركو ليفايا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 44.

فوز منتخب كرواتيا

ومع بداية الشوط الثاني، أنقذ حارس كندا فرصة هدف محقق من كراماريتش، وأطلق جوناثان ديفيد كرة صاروخية، تألق الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش وأبعدها إلى ركلة ركنية عند الدقيقة 55.

وواصل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم الضغط، ونجح أندري كراماريتش في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 70، ومن هجمة مرتدة سريعة سجل لوفرو ماجر الهدف الرابع عند الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز منتخب كرواتيا.

ورفع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 بالتساوي مع المغرب، فيما تتذيل كندا الترتيب بدون رصيد، لتودع البطولة رسميًا.