منتخب هولندا يُكرر رقمه السلبي بالمونديال

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نجح منتخب هولندا الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز في بداية مشواره بنهائيات كأس العالم 2022، إلا أنه حقق رقمًا سلبيًا.
وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب هولندا الأول لكرة القدم عانى هجوميًا خلال أحداث الشوط الأول من مباراته ضد السنغال.
وذكرت شبكة “أوبتا”: “فشلت هولندا في تسديد أيّة تسديدة مباشرة على المرمى خلال الشوط الأول في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها ضمن مرحلة المجموعات (الأولى كانت في مواجهة تشيلي في 2014)”.
ولعب منتخب هولندا الأول لكرة القدم ضد نظيره السنغالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وفاز الطواحين بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وجاء ترتيب المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، كالتالي؛ هولندا في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، ثم السنغال وقطر بدون نقاط.