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لدعم الموازنة العامة

منحة أمريكية للأردن بقيمة 845 مليون دولار

2022-11-27 الساعة 11:33
منحة أمريكية للأردن بقيمة 845 مليون دولار
المواطن - متابعة

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وقع الأردن وواشنطن الأحد اتفاقًا تقدم بموجبه واشنطن إلى عمان منحة بقيمة 845 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.

التفاصيل

ووفقًا لبيان حكومي أردني فإن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى الأحد في وزارة التخطيط بعمان توقيع اتفاقية المنحة الأمريكية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845.1 مليون دولار أمريكي.

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ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الجانب الأمريكي مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وقال طوقان: إنه “بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأمريكية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر نوفمبر الحالي”، مشيرة إلى “أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية”.

ووقعت عمان في سبتمبر مذكرة تفاهم مع واشنطن لمدة 7 سنوات، تغطي الفترة من عام 2023 إلى عام 2029، سيقدم الجانب الأمريكي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10.15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ 1.45 مليار دولار ابتداءً من العام 2023، بزيادة سنوية تقدر بنحو 175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة.

ويعتمد اقتصاد المملكة التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة ويناهز دينها العام 47 مليار دولار وتعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.

وتقول عمان: إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.

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