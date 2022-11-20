منصة لمشاريع استثمارية في حفر الباطن بقيمة 950 مليون ريال

دشن رئيس غرفة حفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري اليوم، منصة خاصة بالمشاريع الاستثمارية ودراسات الجدوى وتحتوي هذه المنصة على العديد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها 950 مليون ريال إضافة لعدد من دراسات الجدوى لمشاريع حيوية.

استقطاب المستثمرين

وتهدف المنصة لاستقطاب المستثمرين للمساهمة في تنمية اقتصاد محافظة حفر الباطن من خلال تسخير التقنية التي ستعمل على استقطاب المستثمرين، وتخدم الباحثين عن الفرص والمشاريع الاستثمارية ودراسات الجدوى لتفعيل إستراتيجية الغرفة لتواكب رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى مبادرة تأسيس شركة استثمارية للعديد من هذه المشاريع وسيتم دعوة رجال الأعمال والمهتمين للاطلاع على هذه المنصة وفكرة تأسيس الشركة.

بدوره يتقدم رئيس ونواب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، على متابعته الدؤوبة وحرصه واهتمامه لجميع أعمال الغرفة وبالأخص هذا المشروع الذي سوف يكون له الأثر الإيجابي لجذب الاستثمارات النوعية للمحافظة.