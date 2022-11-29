منفذو جرائم متنوعة في قبضة الأمن

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المواطنين والمقيمين؛ لارتكابهم حوادث متنوعة، بينها تداول أقراص مخدرة ونقل مخالفين وسرقة مركبات.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يوثق إلقاء القبض على مرتكبي الحوادث.

التفاصيل

ألقت قوات الأمن على مواطن بحوزته 598 قرصًا من الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل تجاويف مركبته.

كما تم القبض على مواطن بحوزته 341 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاح ناري و11 ذخيرة حية مخبأة في مركبته.

فيما أُلقي القبض على مواطن قام بإتلاف جهاز رصد آلي بكسره وحرقه عمدًا في أحد الطرق العامة.

كما ألقت القوات الأمنية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية قام بنقل 9 مخالفين لنظام لأمن الحدود من نفس الجنسية في مركبته.

كما أُلقي القبض على شخص يعتدي على آخر في مناسبة اجتماعية نتيجة وجود خلاف سابق بينهما.

وتم القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات وتحريف أرقام هياكلها وحجب خاصية التتبع فيها.