Icon

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
بينهم مواطنان بحوزتهما أقراص مخدرة

منفذو جرائم متنوعة في قبضة الأمن

2022-11-29 الساعة 8:43
منفذو جرائم متنوعة في قبضة الأمن
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المواطنين والمقيمين؛ لارتكابهم حوادث متنوعة، بينها تداول أقراص مخدرة ونقل مخالفين وسرقة مركبات.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يوثق إلقاء القبض على مرتكبي الحوادث.

التفاصيل

ألقت قوات الأمن على مواطن بحوزته 598 قرصًا من الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل تجاويف مركبته.

كما تم القبض على مواطن بحوزته 341 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وسلاح ناري و11 ذخيرة حية مخبأة في مركبته.

فيما أُلقي القبض على مواطن قام بإتلاف جهاز رصد آلي بكسره وحرقه عمدًا في أحد الطرق العامة.

كما ألقت القوات الأمنية القبض على مقيم من الجنسية اليمنية قام بنقل 9 مخالفين لنظام لأمن الحدود من نفس الجنسية في مركبته.

كما أُلقي القبض على شخص يعتدي على آخر في مناسبة اجتماعية نتيجة وجود خلاف سابق بينهما.

وتم القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات وتحريف أرقام هياكلها وحجب خاصية التتبع فيها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...
السعودية اليوم

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...

السعودية اليوم
بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا
السوق

بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا

السوق
لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة
العالم

لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة

العالم
كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر
العالم

كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر

العالم
أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة
السعودية اليوم

أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة

السعودية اليوم
موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر
العالم

موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر

العالم
الجماهير العربية: قطر تُبدع
الرياضة

الجماهير العربية: قطر تُبدع

الرياضة
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
السعودية اليوم

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

السعودية اليوم