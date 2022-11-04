منفذ الهجوم على عمران خان يكشف السبب

اعترف منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأنه أراد قتل الأخير؛ لأنه “كان يضلل الناس”.

كان يضلل الناس

وأقر أحد المسلحين المتورطين في الهجوم خلال تجمع حاشد في ولاية البنجاب الباكستانية أثناء التحقيق، أنه أطلق النار على عمران خان لأن رئيس الوزراء الباكستاني السابق “كان يضلل الناس”.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، قد نجا، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال استهدفته خلال إحدى الفعاليات لأنصاره.

وأعلن أحد كبار مساعدي خان، أن خان أصيب برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي لكنه في حالة مستقرة، مؤكدًا أن “هذه كانت محاولة لاغتياله”.

ووفقًا للتقارير أصيب أحد أعضاء الحركة و9 أشخاص آخرين في الهجوم.