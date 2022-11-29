منقذ الناجية الوحيدة في حادث طريق الرين يكشف التفاصيل

كشف سلطان المسردي، تفاصيل إنقاذ الفتاة الناجية الوحيدة من الحادث الذي أودى بأسرة كاملة على طريق الرين.

وقال في تصريحات لقناة روتانا خليجية، اليوم الاثنين: إنه كان متوجهًا من مدينة الرياض رفقة أسرته، مشيرًا إلى أنه في أثناء مروره على طريق الرين وجد الحادث أمامه.

ما قدرنا اطفاء النيران..

مُنقذ الناجية الوحيدة من الحادث الذي أودى بأسرة كاملة على طريق الرين يروي لياهلا تفاصيل عملية الإنقاذ #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yeQN3zM1MN — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 28, 2022

وأشار إلى أنه توجه مباشرة إلى سيارة الحادث، محاولًا إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمعاونة المارّة.

لم يتوقع أنها على قيد الحياة

أضاف المسردي، أنه اقترب من السيارة وأخرج الفتاة، ولم يكن يتوقع أنها على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن المنطقة التي شهدت الحادث يعتبر الإرسال فيها شبه مقطوع فيها.