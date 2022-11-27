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بعد مشاركته ضد بلجيكا

منير محمدي يُكرر رقم الزاكي بكأس العالم

2022-11-27 الساعة 8:43
منير محمدي يُكرر رقم الزاكي بكأس العالم
المواطن - مروة نبيل

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ظهر حارس المرمى منير محمدي بشكل مميز ضد بلجيكا، ليقود منتخب المغرب الأول لكرة القدم لتحقيق فوز هام في مونديال قطر 2022.

تألق منير محمدي

وتعرض حارس مرمى إشبيلية، ياسين بونو لإصابة خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة، ليدفع المدير الفني وليد الركراكي بحارس الوحدة، منير محمدي، ليستغل الفرصة ويقدم أداء مميزًا.

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ياسين بونو
ياسين بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

ورفع منير محمدي عدد مبارياته في المونديال إلى 4 لقاءات، ليُعادل رقم نجم المغرب السابق، بادو الزاكي، حيث سبق وخاض 4 مواجهات في نهائيات كأس العالم 1986 “3 في مرحلة المجموعات ثم لقاء ألمانيا في دور الـ16”.

وكان منير محمدي هو حارس مرمى منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، وخاض مباريات مرحلة المجموعات ضد إيران، البرتغال وإسبانيا، قبل أن يبدأ المونديال الحالي على مقاعد البدلاء.

منير محمدي
محمدي – المصدر @fifaworldcup_ar

فوز المغرب

ولعب منتخب المغرب ضد بلجيكا، اليوم الأحد، على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، ونجح أسود الأطلس في الفوز بهدفين نظيفين عن طريق عبدالحميد صابري وزكريا أبو خلال.

ووصل رصيد المغرب إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022، وأصبح قريبًا من خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، فيما تجمد رصيد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم عند 3 نقاط.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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