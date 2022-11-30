مهاجرون علقوا بدفة سفينة لمدة 11 يومًا

أشعلت صورة تجسد معاناة الهجرة غير الشرعية، مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يفطر القلوب لخصته صورة لرحلة موت استغرقت 11 يومًا في عرض البحر.

موت محقق

ونجا 3 أشخاص تمسكوا بدفة سفينة من موت محقق ضمن رحلة استغرقت 11 يوماً من نيجيريا، حيث أنقذهم خفر السواحل الإسباني بعد أن وصلوا إلى جزر الكناري.

ووزعت السلطات الإسبانية الصورة الملتقطة، الاثنين الماضي، وأظهرت 3 شبان لاجئين جالسين على دفة ناقلة النفط والكيماويات Althini II، التي وصلت إلى جزر الكناري من لاجوس في نيجيريا، وفقًا لموقع Marine Traffic لتتبع السفن.

بوابة المهاجرين

وكشفت أن الشبان الثلاثة نقلوا إلى الميناء لتلقي الرعاية الصحية.

يشار إلى أن جزر الكناري المملوكة لإسبانيا تعتبر عادة بوابة شعبية للمهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

الهجرة غير الشرعية

وتظهر البيانات الإسبانية أن الهجرة عن طريق البحر إلى الأرخبيل ارتفعت بنسبة 51٪ في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقد شهد العام الماضي عبور أكثر من 20 ألف مهاجر من ساحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري، وفقًا للصليب الأحمر.