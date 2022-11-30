مهاجرون علقوا بدفة سفينة لمدة 11 يومًا

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أشعلت صورة تجسد معاناة الهجرة غير الشرعية، مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يفطر القلوب لخصته صورة لرحلة موت استغرقت 11 يومًا في عرض البحر.
La Salvamar Nunki ha rescatado esta tarde a tres polizones localizados en la pala del timón del buque Althini II, fondeado en entrediques del puerto de Las Palmas y procedente de Nigeria. Han sido trasladados al puerto y atendidos por servicios sanitarios. pic.twitter.com/1Ei1FieAV3قد يهمّك أيضاً
— SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 28, 2022
ونجا 3 أشخاص تمسكوا بدفة سفينة من موت محقق ضمن رحلة استغرقت 11 يوماً من نيجيريا، حيث أنقذهم خفر السواحل الإسباني بعد أن وصلوا إلى جزر الكناري.
ووزعت السلطات الإسبانية الصورة الملتقطة، الاثنين الماضي، وأظهرت 3 شبان لاجئين جالسين على دفة ناقلة النفط والكيماويات Althini II، التي وصلت إلى جزر الكناري من لاجوس في نيجيريا، وفقًا لموقع Marine Traffic لتتبع السفن.
وكشفت أن الشبان الثلاثة نقلوا إلى الميناء لتلقي الرعاية الصحية.
يشار إلى أن جزر الكناري المملوكة لإسبانيا تعتبر عادة بوابة شعبية للمهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وتظهر البيانات الإسبانية أن الهجرة عن طريق البحر إلى الأرخبيل ارتفعت بنسبة 51٪ في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقد شهد العام الماضي عبور أكثر من 20 ألف مهاجر من ساحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري، وفقًا للصليب الأحمر.