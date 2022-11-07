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خطة لتحقيق طموح المملكة

مهام ومسؤوليات مبادرة السعودية الخضراء

2022-11-07 الساعة 1:02
مهام ومسؤوليات مبادرة السعودية الخضراء
المواطن - الرياض

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تزامنًا مع انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء- الذي يعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري، على هامش فعاليات مؤتمر كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، تولي المملكة اهتمامها بعرض إسهاماتها الفعالة في مجال العمل المناخي لتحقيق شعار “من الطموح إلى العمل”.

ويمكن استعراض أبرز المهام والمسؤوليات للمبادرة التي تسعى بدورها لتعزيز جهود المملكة في مواجهة التغيرات المناخية وذلك من خلال:

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الاستدامة أولًا

تسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال:

الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة وبهدف واضح ومشترك.

توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار.

تعزيز الاقتصاد الأخضر- تمثل الحزمة الأولى، التي تضم أكثر من 60 مبادرة ومشروعًا جديدًا ضمن إطار مبادرة السعودية الخضراء، استثمارًا مهمًّا في هذا السياق.

تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والاضطلاع بدور رائد عالميًّا في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة.

مبادرة السعودية الخضراء

هي مبادرة وطنية طَموحة أطلقتها المملكة في عام 2021م بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

وتسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى حشد جهود كافة الجهات الفاعلة في المجتمع لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية الأرض والطبيعة. وهناك حاليًّا أكثر من 60 مبادرة يجري تنفيذها للمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث تمثل جميعها استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد الأخضر.

وقد نجحت المملكة على مدار العام الماضي في تحويل التزاماتها العالمية إلى إجراءات ملموسة، وتواصل المضي بخطًى ثابتة نحو تحقيق هدفها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

أهداف وطموحات

وبصفتها إحدى أهم الدول المنتجة للطاقة، تلتزم المملكة بدعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، وقد أحرزت منذ إطلاق رؤية 2030 تقدمًا هائلًا في مواجهة التحديات الصعبة في مجال حماية البيئة، لكن من الواضح أنه لا يزال أمامها الكثير من العمل لمعالجة القضايا المناخية الملحة التي تواجه العالم.

وتطمح مبادرة السعودية الخضراء، منذ الإعلان عنها في عام 2021، إلى وضع وتنفيذ خطة وطنية للعمل المناخي المستدام في المملكة. كما تمثل المبادرة قفزة نوعية نحو تحقيق طموح المملكة العربية السعودية بأن تصبح دولة رائدة في رسم ملامح المستقبل الأخضر على المستوى العالمي، بفضل خططها وأهدافها الطموحة ونهجها الذي يشمل جميع فئات المجتمع.

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