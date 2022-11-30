مهرجان الإبل: منع الوسم في منطقة الرأس

نوهت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة، عن عدم قبول المتون التي تم استخدام الوسم أو الشاهد في منطقة الرأس في عمر مفرود أو مفرودة، حق أو حقة، وكذلك لا تقبل الأعمار الأكبر من ذلك، إذا كان الوسم أو الشاهد، جديدًا وذلك حسب لائحة مخالفات الرفق بالحيوان.

شروط فئة الفحل

في وقت سابق، أعلن نادي الإبل يعلن عن تغيير شروط فئة الفحل المنتج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة السابعة.

وتفصيلًا، أعلن نادي الإبل عن تغيير شروط فئة الفحل المنتج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة بزيادة عدد الدق كحد أدنى كالتالي:

– 12 “دق”

– 3 “جل”

– 15 المجموع