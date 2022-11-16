مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعلن مواعيد الأشواط التأهيلية

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، بنسخته الخامسة، مواعيد الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح، التي تقام في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

من 28 نوفمبر حتى 6 ديسمبر

وبيَّن النادي – عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي- مواعيد أشواط الفئات ملاك – ملاك مفتوح – محترفين سعوديين، التي تبدأ من يوم الاثنين 28 نوفمبر حتى الثلاثاء 6 ديسمبر، فيما تتأهل المراكز السبعة الأولى من كل شوط إلى الأشواط النهائية، التي تحمل لقب كؤوس الملك عبدالعزيز.

وشهدت النسخة الخامسة من المهرجان تطويراً، بعد تقسيم فئة الملاك السعوديين إلى فئتين؛ بهدف رفع مستوى التنافسية بين الصقَّارين، ودعم الصقَّارين الملاك والملاك المفتوح، ويكمن الفرق بين الفئتين بأن فئة الملاك يتنافس فيها الصقَّارون السعوديون الذين يرغبون بالمشاركة بـ6 صقور فأقل، ويشترط أن يقوم المشارك بتدريب الصقور بصفته الشخصية ولا يشارك في التدريب أو الجوائز شخص آخر، وتضم أشواطاً تأهيلية ونهائية، أما شوط الملاك السعوديين المفتوح فيتنافس فيه الذين يرغبون بالمشاركة بحد أقصى 36 صقراً و3 صقور في الشوط، بحيث يحق للمشارك أن يوكل شخصاً آخر بتدريب الصقور والمشاركة فيها، بشرط ألا يكون مسجلاً ضمن فئة المحترفين أو الملاك أو الدوليين، وتضم أشواطاً تأهيلية ونهائية، فيما يعلن المهرجان جوائزه ومواعيد أشواط الدوليين خلال المدة القادمة.

مسابقة لأجمل الصقور

أوضحَ نادي الصقور السعودي أن المهرجان يتضمن مسابقة المزاين لاختيار أجمل الصقور في 7 فئات، هي (حر من حر فرخ، حر من حر قرناس، حر فرخ إنتاج محلي، جير بيور فرخ، حر قرناس، حر أدهم/ أسود، شاهين بحري قرناس)، ويمنح أصحابها جوائز مالية قيمة.

ويأتي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ضمن جهود النادي لدعم الصقَّارين وتعزيز هواية الصقارة في المملكة، إذ يعدُّ الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويتنافس فيه الصقَّارون السعوديون والدوليون على جوائز كبيرة تعكس حجم الاهتمام الذي توليه المملكة في تعزيز الاهتمام بموروث الصقارة؛ محلياً ودولياً، وتمكنت المملكة من خلاله دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، من حيث عدد الصقور المشاركة بالمهرجان، لتشكل أكبر تجمع للصقور حول العالم.