مهلة لـ توني للرد على اتهامات الاتحاد الإنجليزي

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس الأربعاء، إيفان توني مهاجم فريق برينتفورد بسبب خرق قواعد المراهنة في فترة تمتد لـ 4 سنوات.

اتهامات لـ توني

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: “تم توجيه اتهام إلى إيفان توني مهاجم برينتفورد بسوء السلوك فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة لقواعد المراهنة”.

وأضاف البيان: “مهاجم برينتفورد خرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي المتعلقة بالمراهنة (المقامرة) 232 مرة في الفترة بين 25 فبراير 2017 و23 يناير 2021”.

وتابع: “أمام إيفان توني حتى الخميس القادم 24 نوفمبر الجاري لتقديم رد على هذه الاتهامات”.

خرق قواعد

ويحظر المراهنة على كرة القدم لجميع اللاعبين والمديرين والمدربين وموظفي النادي والمديرين والوكلاء المرخصين المشاركين في اللعبة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز والرابطة.

ولا يحق لعناصر اللعبة المراهنة على المباريات سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي صورة أخرى تندرج تحت المراهنات.