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الأخضر يواجه منتخب عمان

مواجهات قوية بنصف نهائي كأس غرب آسيا

2022-11-10 الساعة 2:03
مواجهات قوية بنصف نهائي كأس غرب آسيا
المواطن - الرياض

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تترقب الجماهير انطلاق منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وسط صراع قوي من المنتخبات على التأهل للنهائي.

كأس اتحاد غرب آسيا

ومن المقرر أن تُقام منافسات الدور نصف النهائي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، حيث تلعب قطر وسوريا عند الخامسة مساء، فيما يواجه منتخب السعودية نظره عمان عند التاسعة مساء.

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بطولة كأس اتحاد غرب آسيا
مواعيد نصف النهائي – المصدر @waffootball

منافسة قوية

وتشهد مواجهات نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا منافسة قوية، حيث تألق منتخب السعودية في مرحلة المجموعات، ونجح في استعادة توازنه بالفوز على البحرين بهدفين نظيفين، بعد خسارته ضد سوريا، ليتأهل في الصدارة.

الأخضر الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

وظهر منتخب عمان بشكل قوي في مباراته الأولى بالبطولة، وفاز على نظيره اللبناني بنتيجة 4/2، وتأهل في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد خسارته أمام قطر بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، صعب منتخب قطر إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا متصدرًا مجموعته برصيد 4 نقاط، ليواجه سوريا صاحبة المركز الثاني في مجموعتها برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأخضر المتصدر.

المنتخب السعودي الأولمبي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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