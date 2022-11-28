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على استاد لوسيل

مواجهة قوية تجمع منتخبي البرتغال وأوروجواي مساء اليوم بالمونديال

2022-11-28 الساعة 1:00
مواجهة قوية تجمع منتخبي البرتغال وأوروجواي مساء اليوم بالمونديال
المواطن - متابعة

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يدخل المنتخب البرتغالي مواجهة قوية أمام أوروجواي، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة والأخيرة بمونديال قطر 2022.

منتخب البرتغال - كريستيانو رونالدو

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موعد المباراة

وتقام مباراة البرتغال ضد أوروجواي في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، باستاد “لوسيل”، في ختام منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

الورقة الرابحة

ويسعى المنتخب البرتغالي، الذي يتسلح بالنجم كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز في مواجهة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل مبكراً لدور الـ16 بكأس العالم 2022.

ويتصدر “برازيل أوروبا” جدول ترتيب المجموعة الثامنة في مونديال 2022، برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا أوروجواي وكوريا الجنوبية برصيد نقطة واحدة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب غانا الترتيب دون رصيد من النقاط.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @fifaworldcup_ar

فوز ثمين

وبدأ منتخب البرتغال مشواره في النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم، بفوز مثير على غانا بـ3 أهداف مقابل هدفين، في المباراة الدراماتيكية، التي جمعت المنتخبين على استاد “974” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة، ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

فيما لا يملك منتخب أوروجواي أي بدائل سوى تحقيق الفوز على برازيل أوروبا من أجل الحفاظ على فرصته في التأهل للدور التالي من المونديال.

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