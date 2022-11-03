مواجهة قوية تنتظر ريال مدريد

تترقب الجماهير منافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فوز ريال مدريد

ولعب ريال مدريد ضد سيلتك الاسكتلندي بالأمس على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح المرينغي في تحقيق فوز عريض بنتيجة 5/1.

ورفع المرينغي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا، ليؤمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتك عند نقطتين في المركز الأخير.

مواجهة قوية

وتنتظر الجماهير قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته، يوم الاثنين المقبل، في مدينة نيون السويسرية، ويُعد ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد، بعد خروج برشلونة، أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

وعلى الرغم من صعود المرينغي في الصدارة، إلا أنه قد يصطدم بخصم قوي، وقد يواجه أي فريق من؛ ليفربول، كلوب بروج، إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت، ميلان، بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.