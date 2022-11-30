مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا والسنغال وإنجلترا

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أسفرت مباريات، الثلاثاء، من دور المجموعات بكأس العالم 2022، عن تحديد أطراف أول مواجهتين في دور الـ16 من منافسات المونديال المقامة حاليًّا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
ويلتقي منتخب هولندا مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تصدر المنتخب الهولندي الشهير بـ”الطواحين” ترتيب المجموعة الأولى، فيما احتل الولايات المتحدة المركز الثاني في المجموعة الثانية.
ويواجه منتخب إنجلترا مع منتخب السنغال “أسود التيرانجا”، بعدما تصدر المنتخب الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية، فيما احتل منتخب السنغال المركز الثاني في المجموعة الأولى.
واكتسح منتخب إنجلترا نظيره ويلز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب “أحمد بن علي” ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية لمباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًّا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا يمثلون القارات الست.
جاءت أهداف إنجلترا عن طريق ماركوس راشفورد (هدفين)، وفيل فودين في الدقائق 50، 51، و68 على التوالي.
فيما حقق الولايات المتحدة فوزًا صعبًا على إيران بهدف نظيف ليخطف وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط ويتأهل للدور الـ16.