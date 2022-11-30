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مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا والسنغال وإنجلترا

2022-11-30 الساعة 1:35
مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا والسنغال وإنجلترا
المواطن - متابعة

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أسفرت مباريات، الثلاثاء، من دور المجموعات بكأس العالم 2022، عن تحديد أطراف أول مواجهتين في دور الـ16 من منافسات المونديال المقامة حاليًّا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

منتخب هولندا
لاعبو هولندا – المصدر @fifaworldcup_ar

هولندا وأمريكا

ويلتقي منتخب هولندا مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تصدر المنتخب الهولندي الشهير بـ”الطواحين” ترتيب المجموعة الأولى، فيما احتل الولايات المتحدة المركز الثاني في المجموعة الثانية.

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إنجلترا وأمريكا
جانب من المباراة – المصدر @England

السنغال وإنجلترا

ويواجه منتخب إنجلترا مع منتخب السنغال “أسود التيرانجا”، بعدما تصدر المنتخب الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية، فيما احتل منتخب السنغال المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ثلاثية قوية

واكتسح منتخب إنجلترا نظيره ويلز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب “أحمد بن علي” ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية لمباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًّا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا يمثلون القارات الست.

جاءت أهداف إنجلترا عن طريق ماركوس راشفورد (هدفين)، وفيل فودين في الدقائق 50، 51، و68 على التوالي.

فيما حقق الولايات المتحدة فوزًا صعبًا على إيران بهدف نظيف ليخطف وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط ويتأهل للدور الـ16.

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