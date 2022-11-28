مواصفات وأبعاد المطبات الاصطناعية في الرياض

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كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، عن أبعاد ومقاسات المطبات الاصطناعية النظامية التي تنفذها في شوارع العاصمة بهدف رفع مستوى السلامة المرورية، وتخفيف سرعات المركبات بما يتناسب مع استخدامات الطريق.
وأشارت الأمانة إلى أنها ملتزمة بوضع لوحات إرشادية توضح اقتراب قائدي المركبات من المطبات الاصطناعية بمسافة 35 مترًا، كما يبلغ ارتفاع المطب 7.5 سم، وبعرض يتراوح ما بين 3.70 و4.30 من الأمتار.
وأوضحت أمانة الرياض أن الأبعاد المحددة تأتي وفق منهجية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في طريقة إنشاء المطبات الاصطناعية، وبما يتناسب مع مختلف المركبات المستخدمة للطرقات، مع مراعاتها لأولوية الحفاظ على سلامة المشاة، وعابري الشوارع.
وتأتي المقاييس المحددة لإنشاء المطبات الاصطناعية متماشية مع جهود أمانة منطقة الرياض لجعل الطرقات آمنة لجميع مستخدميها، إلى جانب حرصها على الارتقاء بكفاءة الطرق، وتحسين تجربة التنقل داخل المدينة.