مواصلة سحب المياه من الطرق العامة في جدة

نشرت أمانة منطقة جدة، لقطات مصورة توضح جهودها في سحب المياه ورفع المخلفات من الطرق العامة، وذلك مع استمرار الحالة المطيرة التي تشهدها المحافظة.

وتباشر أمانة جدة تنفيذ خطة الأمطار لمعالجة مواقع تجمعات المياه ورفع المخلفات من الطرق.

وسجلت منطقة جدة أعلى كمية هطول أمطار اليوم، حيث تجاوزت السيول المسجلة عام 2009.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم مقدمًا، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل والقصيم، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية، القريات، طريف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية سلامة المواطنين على الطرق السريعة، مناشدة بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.