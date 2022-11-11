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إحالة لجهة الاختصاص

مواطن بحوزته أقراص خاضعة للتداول في قبضة الأمن

2022-11-11 الساعة 4:24
مواطن بحوزته أقراص خاضعة للتداول في قبضة الأمن
المواطن - الرياض

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أعلن الأمن العام أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن بحوزته 9676 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

إيقاف وإحالة

وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

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