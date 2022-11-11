مواطن بحوزته أقراص خاضعة للتداول في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن بحوزته 9676 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

إيقاف وإحالة

وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.