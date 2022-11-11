مواطن بحوزته أقراص خاضعة للتداول في قبضة الأمن

لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك الملك سلمان يتجول في قصر المصمك الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022
أعلن الأمن العام أن القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن بحوزته 9676 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.