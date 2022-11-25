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مع 20 ذخيرة حية مخبأة في مركبته

مواطن بحوزته 45 ألف قرص خاضع للتداول في قبضة الأمن

2022-11-25 الساعة 5:31
مواطن بحوزته 45 ألف قرص خاضع للتداول في قبضة الأمن
المواطن - الرياض

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ضبطت دوريات الأمن بمحافظة بيشة، مواطنًا بحوزته 45000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وفي التفاصيل، أوضحت الأمن العام، أن دوريات الأمن بمحافظة بيشة قبضت على مواطن بحوزته 45000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وسلاح ناري و20 ذخيرة حية مخبأة في مركبة يقودها.

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إجراءات نظامية

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالة إلى جهة الاختصاص.

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