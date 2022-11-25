مواطن بحوزته 45 ألف قرص خاضع للتداول في قبضة الأمن

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ضبطت دوريات الأمن بمحافظة بيشة، مواطنًا بحوزته 45000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وفي التفاصيل، أوضحت الأمن العام، أن دوريات الأمن بمحافظة بيشة قبضت على مواطن بحوزته 45000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وسلاح ناري و20 ذخيرة حية مخبأة في مركبة يقودها.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالة إلى جهة الاختصاص.