مواطن مسن: بروح لبيت الله ولو حبياً

همة تعانق الثريا، وبقوة وإرادة وثبات الشباب، أصر رجل مسن على الذهاب إلى المسجد لصلاة الفجر رغم كبر سنه ومرضه وبالكاد يستطيع المشي.

وقال الرجل المسن في المقطع، ردًّا على أحد الجالسين الذي قاله له إن لك رخصةً للصلاة في المنزل، “لا والله هذه نعمة من الله.. إلا بروح لبيت الله لو أحبي حبي”.

تعلق قلبه بالمساجد

وجسد المواطن المسن، الذي تعلق قلبه بالمسجد، معاني الهمة والحرص على أداء الصلاة في المسجد ابتغاء مرضاة الله.

وانهالت التعليقات المغردين داعية له بالقبول وحسن الخاتمة، وغرد ناصر بقوله “الله يكتب أجره ويعافيه ويختم له بالخير”.