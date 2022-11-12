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للفصل الثاني عبر البوابة الأكاديمية

مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى

2022-11-12 الساعة 11:29
مواعيد التسجيل المبكر في جامعة أم القرى
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة أم القرى، عن مواعيد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني من العام 1444هـ، حيث تتم عبر البوابة الأكاديمية للطالب أو الطالبة فقط ولمدة أسبوع واحد.

مواعيد التسجيل

وأوضحت جامعة أم القرى أن التسجيل يبدأ من يوم الأحد الموافق 19-4- 1444هـ، وينتهي يوم الخميس الموافق 23- 4-1444 هـ وذلك وفق ترتيب محدد.

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وحول هذا الترتيب، أشارت إلى أن الطلبة المتوقع تخرجهم فيتم التسجيل يوم الأحد والاثنين في تمام الساعة 3 عصرًا، أما طالبات مكة فتم تحديد يوم الثلاثاء الساعة 3 عصرًا، فيما يسجل الطلاب في نفس اليوم ولكن بداية من الساعة 5 مساء.

وحددت الجامعة الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء لجميع طلبة الفروع، لافتة إلى أن التسجيل يستمر لجميع الطلبة حتى نهاية يوم الخميس المقبل.

التسجيل اليدوي

ولفتت إلى أنه لا يوجد تسجيل يدويًا من الأقسام أو عمادة القبول والتسجيل.

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