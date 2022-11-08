مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، مواعيد مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وأُجريت قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، والتي أسفرت عن عدة مواجهات نارية.

وجاءت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا كالتالي:

لايبزيج – مانشستر سيتي

كلوب بروج – بنفيكا

ليفربول – ريال مدريد

ميلان – توتنهام هوتسبير

آينتراخت فرانكفورت – نابولي

بروسيا دورتموند – تشيلسي

إنتر ميلان – بورتو

باريس سان جيرمان – بايرن ميونيخ

مواعيد المباريات

تقام مباريات الذهاب أيام 14، و15، و21، و22 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 7، و8، 14، و15 مارس المقبل.

وأعلن يويفا مواعيد مباريات الذهاب والإياب في دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، وجاءت كالتالي:

مباريات الذهاب:

14 فبراير

ميلان وتوتنهام

باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

15 فبراير

كلوب بروج وبنفيكا

بروسيا دورتموند وتشيلسي

21 فبراير

ليفربول وريال مدريد

آينتراخت فرانكفورت ونابولي

22 فبراير

لايبزيج ومانشستر سيتي

إنتر ميلان وبورتو

مباريات الإياب:

7 مارس

بنفيكا وكلوب بروج

تشيلسي وبروسيا دورتموند

8 مارس

توتنهام هوتسبر وميلان

بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

14 مارس

مانشستر سيتي ولايبزيج

بورتو وإنتر ميلان

15 مارس

ريال مدريد وليفربول

نابولي وآينتراخت فرانكفورت