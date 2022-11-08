مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، مواعيد مباريات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.
وأُجريت قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، والتي أسفرت عن عدة مواجهات نارية.
وجاءت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا كالتالي:
لايبزيج – مانشستر سيتي
كلوب بروج – بنفيكا
ليفربول – ريال مدريد
ميلان – توتنهام هوتسبير
آينتراخت فرانكفورت – نابولي
بروسيا دورتموند – تشيلسي
إنتر ميلان – بورتو
باريس سان جيرمان – بايرن ميونيخ
تقام مباريات الذهاب أيام 14، و15، و21، و22 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 7، و8، 14، و15 مارس المقبل.
وأعلن يويفا مواعيد مباريات الذهاب والإياب في دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، وجاءت كالتالي:
ميلان وتوتنهام
باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ
كلوب بروج وبنفيكا
بروسيا دورتموند وتشيلسي
ليفربول وريال مدريد
آينتراخت فرانكفورت ونابولي
لايبزيج ومانشستر سيتي
إنتر ميلان وبورتو
بنفيكا وكلوب بروج
تشيلسي وبروسيا دورتموند
توتنهام هوتسبر وميلان
بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان
مانشستر سيتي ولايبزيج
بورتو وإنتر ميلان
ريال مدريد وليفربول
نابولي وآينتراخت فرانكفورت