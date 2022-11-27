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أضلاع المربع الذهبي اكتملت

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر

2022-11-27 الساعة 10:31
مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر
المواطن - متابعة

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اكتملت أضلاع مباريات نصف نهائي كأس مصر في نسخة عام 2021-2022 بعدما حسمت أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك وسموحة التأهل بشكل نهائي إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأقدم في تاريخ مصر.

فوز الأهلي

وحقق فريق الأهلي مساء اليوم الأحد، الفوز على المقاولون العرب، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام، كما حسم فريق بيراميدز تأهله إلى نصف النهائي بعدما فاز على البنك الأهلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

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الزمالك وسموحة

أما الزمالك فحقق الفوز مساء أمس السبت، على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وكان سموحة قد حسم تأهله مبكرًا عندما حقق الفوز على منتخب السويس بنتيجة 2-0، ليضرب الأهلي موعدا مع سموحة يوم الاثنين 16 يناير المقبل.

وفي نفس اليوم يلتقي بيراميدز مع الزمالك.

وستقام المباراة النهائية بين الفائز من لقاء الأهلي وسموحة مع المتأهل من مواجهة بيراميدز والزمالك يوم 3 فبراير المقبل.

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